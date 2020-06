A pugilista olímpica norte-americana Virginia Fuchs não será punida por doping apesar de ter acusado substâncias proibidas num controlo realizado em fevereiro.

A USADA, agência anti-doping dos EUA, anunciou que determinou que as duas substâncias proibidas foram passadas para o corpo da atleta de 32 anos pelo namorado, através de sexo desprotegido.

Virginia Fuchs, que está a tentar o apuramento para os Jogos Olímpicos marcados para 2021 em Tóquio, já se pronunciou sobre o assunto o Twitter, dizendo: «Isto foi uma grande lição para mim e, agora que acabou, estou totalmente focada na preparação para Tóquio.»

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.