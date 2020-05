A Liga informou esta segunda-feira que os relatórios aos estádios de nível 2 e 3 foram enviados à Direção-Geral da Saúde (DGS), para o organismo avaliar, e tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

Destas avaliações ficaram de fora as «casas» de Famalicão, Moreirense, Belenenses e Santa Clara, que não foram sequer avaliadas, pelo que não fazem parte das hipóteses para receber partidas do principal escalão do futebol português.

De resto, o Belenenses e o Santa Clara já tinham anunciado que se iam mudar para a Cidade do Futebol. O Famalicão informou que abdicava de jogar no seu estádio – tem acordo para mudar-se para Barcelos –, ao passo que o Moreirense tem tudo acordado para disputar o que resta da prova em Guimarães.

No final da semana, foram então avaliados os estádios de Paços de Ferreira, Desp. Aves, Rio Ave, Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal, para saber se cumprem com as exigências da DGS sobre as normas sanitárias a ter em conta devido à pandemia de covid-19.

Revela ainda a Liga que estão a ser agendadas visitas das Administrações Regionais de Saúdes aos estádios que estão na calha para receberem os jogos do campeonato, incluindo os de nível 1.