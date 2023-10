O Vitesse cumpriu esta sexta-feira a vontade de um doente terminal, que tinha um último desejo. O doente chama-se Nijenhuis e o desejo passava por voltar a ver ao vivo um jogo do seu Vitesse, na companhia da neta Guusje, de dez anos.

Providenciaram-se todas as condições de Nijenhuis foi então levado numa maca ao Estádio GelreDome, onde pôde ver o Vitesse empatar em casa com o PEC Zwolle. Pelo meio ainda recebeu a visita de Thomas Buitink e Edward Sturing, jogadores da equipa, que estiveram a conviver com o senhor. Seguramente um momento mais reconfortante nos dias difíceis desta família.