O Vitesse oficializou, nesta sexta-feira, a perda da licença para competir nas provas profissionais dos Países Baixos. Este histórico emblema, que preparava a segunda época consecutiva na II Liga, viu negado o recurso junto do Tribunal de Midden-Nederland.

Há um ano, o Vitesse anunciou novos investidores, evitando a falência. Todavia, este “remendo” foi insuficiente, até porque a dívida ronda os 19 milhões de euros, de acordo com a imprensa neerlandesa. Por isso, em 2023/24, esta equipa foi punida com a perda de 18 pontos, terminando no último lugar da Eredivisie, com 12 pontos negativos.

«O futuro do Vitesse ainda não é certo. O clube está a analisar as opções. A direção continua a interagir com as partes interessadas para garantir a continuidade do futebol em Arnhem», lê-se em comunicado. O Tribunal de Midden-Nederland justificou a decisão também pela «falta de documentação» para renovar a inscrição nas competições profissionais.

O Vitesse é o segundo emblema mais antigo dos Países Baixos – fundado em 1892, apenas atrás do Sparta Rotterdam (1888) – e conquistou a Taça (2019) e a II Liga (1976/77 e 1988/89).

Nas redes sociais, Ajax, Cambuur, Willem II, Roda e Groningen lamentaram o desfecho e mostraram-se solidários com o Vitesse e respetivos adeptos. Quanto à II Liga, vai prosseguir com 19 equipas, pelo que será atribuída uma folga em substituição aos jogos com o Vitesse.