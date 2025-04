Vitinha foi eleito, pela UEFA, o Man of the Match (ou seja, o melhor em campo) na vitória do PSG em Londres, sobre o Arsenal, por 1-0.

O português, refira-se, foi jogador do PSG que correu mais quilómetros, e o segundo em todo o jogo, só atrás de Merino (do Arsenal), e teve uma percentagem de passe de 96 por cento (acertou 50 dos 52 passes feitos).