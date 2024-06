Já é conhecido o onze ideal da última edição da Liga dos Campeões. Um painel de observadores da UEFA elegeu os onze atletas escolhidos e um deles é português. Vitinha, médio do Paris Saint-Germain, está no meio-campo ao lado de Sabitzer, do Borussia Dortmund, e de Jude Bellingham, do Real Madrid. Vitinha é o único jogador do PSG na lista, que é dominada por jogadores do Borussia Dortmund e Real Madrid.

Nesta competição, Vitinha fez 12 jogos, marcou dois golos e somou uma assistência. Os dois golos foram obtidos nos quartos-de-final da competição, ambos ao Barcelona.

Vitinha foi sobejamente elogiado por Luis Enrique durante a época 2023/24. O técnico espanhol disse até, após a conquista da Taça de França, que o português foi o melhor jogador da equipa esta temporada, à frente até de Kylian Mbappé. Veja o onze ideal da Liga dos Campeões, abaixo: