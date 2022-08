Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, não está surpreendido com o início de percurso de Vitinha na equipa francesa. O jovem médio português agarrou a titularidade e tem desempenhado um papel importante no setor intermediário.

«Quando o Luís (Campos) me falou rapidamente do Vitinha, observei-o imediatamente, porque não o conhecia muito bem. Vi o seu percurso e o que fez no FC Porto. É um jogador que está em movimento em todos os momentos, muito inteligente e muito maduro para a sua idade», começou por dizer o técnico, após a goleada por 7-1 frente ao Lille de Paulo Fonseca.

Galtier destaca a importância de Vitinha no processo da equipa: «É um jogador que tem um espírito muito coletivo e é verdadeiramente o elo de ligação entre a nossa defesa e o nosso setor ofensivo.»

«Quando o Luís me apresentou o Vitinha, fiquei surpreendido com o nível dele. Portanto, não estou surpreendido que ele se tenha adaptado rapidamente ao sistema e aos seus companheiros», concluiu o treinador do Paris Saint-Germain.