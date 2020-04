Numa altura em que estão em casa com mais tempo livre, muitos jogadores aproveitam para ir ao fundo das gavetas buscar fotografias e Vítor Ferreira, Vitinha, encontrou uma recordação especial: uma foto de infância com um ídolo que é agora seu companheiro de equipa no FC Porto: Pepe.

«Devem estar a perguntar: quem é aquele ali ao lado do Vítor Ferreira? Quem diria, Pepe, que hoje estaríamos a partilhar o balneário e o relvado? Hoje somos colegas, mas continuas e cada vez mais és uma referência para mim e para quem segue o futebol», escreveu o jovem jogador portista.

Veja a imagem: