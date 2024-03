Vitinha mostrou-se bastante satisfeito com camisolas que Portugal irá utilizar no Europeu 2024, que têm «sentimento de título», mas destacou o gosto especial pela camisola alternativa (branca), que é «linda, suave e não é forte». De todo o modo, o médio vincou que qualquer camisola que viesse «iria transmitir a sensação de título, de vitória e de muita esperança para este Europeu».

Sendo por hábito os jogadores fazerem promessas caso conquistem títulos, e em entrevista ao Maisfutebol, o internacional português não falhou à regra e prometeu que irá rapar o cabelo caso Portugal volte a ser campeão neste europeu.

Este novo equipamento tem um sentimento de título? Quais as primeiras sensações ao vestir esta camisola?

«Sim. Qualquer camisola que viesse, iria transmitir a sensação de título, de vitória e de muita esperança para este Europeu. Acho realmente uma camisola magnífica e não me lembro de ver uma camisola tão alternativa, tão diferente, mas ao mesmo tempo tão bonita. Acho que esta é linda. É muito suave, não é forte e apaixonei-me logo. A principal também é muito gira, mas esta (alternativa) gostei particularmente.»

Com o lote de jogadores que a seleção tem, será este o ano em que Portugal poderá voltar a ser o rei da Europa?

Sim, acho que a opinião geral é que temos grandes jogadores na seleção. Temos um leque muito alargado de opções para serem selecionadas, todas com muita qualidade. A verdade é que as esperanças e as expectativas tendem a subir quando temos esta qualidade toda, ou quando fazemos um apuramento imaculado, dez em dez! Realmente temos uma grande seleção e não temos de ter medo de esconder as palavras: temos grandes jogadores e uma grande equipa. Prevemos e esperamos um grande Europeu da nossa parte, mas é ter atenção e não colocar a carroça à frente dos bois. Uma das chaves de sucesso no apuramento foi pensar em cada jogo e etapa. É fazer o mesmo agora no Europeu.

Há muitos jogadores que no caso de conquistarem títulos, rapam a cabeça. Está prometido que se Portugal for campeão rapa a cabeça?

Não tenho problema nenhum. Se formos campeões europeus eu rapo o cabelo. Fica já prometido. E a barba... é tudo! Vai ser com todo o gosto, quem me dera!