Vítor Bruno foi questionado, na conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Casa Pia, desta segunda-feira, sobre a situação anímica de Pepê. O extremo brasileiro fez um erro crasso e entregou o golo ao Anderlecht e foi visto bastante em baixo após o jogo.

«O Pepê sempre foi alguém particular nesse aspeto. Alguém que tem feito um grande esforço para dar passos em frente no momento anímico, quando erra. Ninguém é infalível, importante é a forma como reagimos à adversidade. Ele sabe aquilo que aporta à equipa», garantiu o treinador.

«[O desânimo] vem do sentimento de querer muito, mas não estarmos a conseguir. Muito por culpa de erros individuais que queremos estancar. Temos estado com uma energia fortíssima no treino», acrescentou Vítor Bruno.

O FC Porto recebe o Casa Pia nesta segunda-feira, pelas 20h45, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa.

Os portistas estão em segundo lugar, a seis pontos do Sporting, podendo reduzir a distância para os líderes após um deslize dos leões diante do Santa Clara.