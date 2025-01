O novo ano abre com a disputa de um troféu, a Taça da Liga, que o FC Porto quer muito conquistar, salientou Vítor Bruno, mesmo estando ciente das dificuldades que irá encontrar em Leiria.

«Se perguntar a cada um dos quatro treinadores que vão estar na Final Four, todos querem ganhar, mas só um a vai ganhar. Ou seja, se os outros três ficarem com o resto da temporada hipotecada… Não me parece que faça sentido. Isto são fazeres e refazeres constantes. No nosso meio, infelizmente, a derrota pode estar presente, tal como a vitória e o empate. Temos de saber lidar com a adversidade. Estes mecanismos podem até gerar sucesso se olharmos para eles da maneira certa», referiu o treinador dos dragões, que pediu atitude aos seus jogadores para poder superar o Sporting, na meia-final.

«Queremos muito ganhar amanhã (terça-feira), mas sabemos que é um jogo difícil, tal como vai ser difícil para o Sporting. Agora é ir a jogo com tudo. Neste tipo de jogos não vai chegar apenas o talento. Mais do que o talento, vai ter de haver compromisso», defendeu.

Questionado sobre a possibilidade de conquistar, em Leiria, o segundo troféu da carreira, depois da Supertaça ganha ao Sporting em agosto do ano passado, Vítor Bruno salientou que «títulos são sempre títulos», mas não são tudo.

«No final de uma carreira, cada treinador olha para trás e vai buscar aquilo que foi construído enquanto palmarés individual, quantos títulos tem. Percebo esse lado mais objetivo e materialista, mas, apesar de não parecer, sou uma pessoa muito emocional, de vínculo, e no fim de contas não podemos desprezar esse fator no futebol. É muito isso que fica. Não me quero impor de forma autoritária, mas de forma natural. Que as pessoas olhem para mim como um líder que lidera naquilo que tem de fazer com competência, enquanto transparência na relação com os jogadores, enquanto lealdade como se relaciona com eles. É o mais importante e o jogador tem a capacidade de perceber rapidamente quem está diante deles, sem nada de muito forçado ou imposto», explicou.

O FC Porto procura uma vaga na final da Taça da Liga no duelo frente ao Sporting, agendado para esta terça-feira (19h45), em Leiria. Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.