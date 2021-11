Pepe ultrapassou esta quinta-feira Vítor Damas e vai passou a ser o jogador mais velho de sempre a representar a Seleção Nacional no momento em que entrou em campo, como titular, frente à República da Irlanda em jogo da fase de qualificação para o Mundial2022. Um feito notável para um jogador de campo, numa marca que é, tradicionalmente, detida por guarda-redes.

Pepe, nascido a 26 de fevereiro de 1983, soma nesta altura 38 anos, oito meses e onze dias e, desta forma, bate a marca de Vítor Damas, lendário guarda-redes do Sporting, que realizou o último jogo pela Seleção Nacional, em pleno Mundial de 1986, com a idade de 38 anos, 8 meses e três dias.

Vítor Damas, nascido a 8 de outubro de 1947, somou 28 internacionalizações, as duas últimas em jogos da fase final do Campeonato do Mundo do México, em 1986, depois da lesão de Manuel Bento. O antigo guarda-redes do Sporting foi titular nos jogos com a Polónia (0-1) e Marrocos (1-3), tendo terminado a carreira internacional logo a seguir. O último jogo do guarda-redes foi, assim, a 11 de junho de 1986, quando Pepe tinha apenas três anos.

Pepe, por seu lado, somou esta quinta-feira a sua 123.ª internacionalização, depois de já ter participado nas fases finais do Euro2008, Mundial2010, Euro2012, Mundial2014, Euro2016 (campeão), Mundial2018 e Euro2020 (disputado em 2021).

Vítor Damas

Data de nascimento: 8-10-1947

Último jogo: Portugal-Marrocos (1-3), a 11-6-1986

Idade no último jogo: 38 anos, 8 meses e 3 dias

Pepe

Data de nascimento: 26-2-1983

Último jogo: República da Irlanda-Portugal, a 11-11-2021

Idade no último jogo: 38 anos, 8 meses e 16 dias