O FC Porto empatou esta terça-feira frente ao PSV Eindhoven, em jogo da segunda jornada do grupo D da Premier League International Cup, prova inglesa para todos os jogadores sub-23 da Europa. Com este resultado, os dragões comprometeram em grande parte as hipóteses de seguir em frente.

Após o nulo ao intervalo, o médio Vítor Ferreira inaugurou o marcador a favor da equipa orientada por Rui Barros, com o 1-0 aos 51 minutos. Aos 81 minutos, Ledezma fez o 1-1 final, evitando a derrota do PSV Eindhoven.

Depois da derrota com o Swansea City por 5-1 em setembro, o FC Porto soma o primeiro ponto e fecha a fase de grupos ante o Everton, na próxima sexta-feira.

LEIA MAIS: todas as notícias do FC Porto

Nesta altura, ainda há uma ínfima hipótese de os azuis e brancos seguirem em frente, mas já nunca em segundo lugar: apenas de vencer o grupo. Isto porque, além dos vencedores dos seis grupos, apuram-se os dois melhores segundos classificados, sendo que já há dois segundos classificados noutros grupos com seis pontos, pontuação que o FC Porto já não pode alcançar.

Assim, para vencer o grupo, o FC Porto tem obrigatoriamente de vencer o Everton e por larga margem, para anular a diferença negativa de golos que tem. Depois, tem de esperar que o Everton bata o Swansea (27 janeiro) para que as duas equipas britânicas fiquem com os mesmos quatro pontos que o FC Porto. Nesse caso, será depois necessário olhar aos golos, uma vez que, entre si, as três equipas somariam os mesmos três pontos num mini-campeonato, com os jogos ante o PSV excluídos.