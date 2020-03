O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou a não poder contar com o médio Vítor Ferreira, o extremo Luis Díaz e o avançado Zé Luís no treino desta sexta-feira, de véspera da receção ao Rio Ave, em jogo a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

Os três jogadores realizaram tratamento e ginásio, em mais uma sessão de trabalho no Olival, continuando recuperação física a lesões.

O FC Porto-Rio Ave joga-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.