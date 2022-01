As eleições para os corpos sociais do Boavista para o triénio 2022-2024 vão decorrer a 14 de janeiro, anunciou esta quinta-feira Manuel Tavares Rijo, presidente da assembleia-geral dos axadrezados.

O atual presidente do emblema do Bessa, Vítor Murta, vai a votos sem oposição. Tavares Rijo e Joaquim Carvalho mantêm-se na assembleia geral e no conselho fiscal do clube, respetivamente, integrando a lista do atual líder do clube da Liga.

Vítor Murta foi eleito a 18 de dezembro de 2018, com 75,7% dos votos, sucedendo a João Loureiro.