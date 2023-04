O Flamengo anunciou esta terça-feira que Vítor Pereira já não é o treinador da equipa principal. A derrota diante do Fluminense (1-4), no passado domingo, na segunda mão da final do Campeonato Carioca, terá sentenciado o futuro do treinador português, mas só agora o clube divulgou a sua decisão.

«O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vítor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira», refere o clube carioca numa curta mensagem divulgada nas redes sociais.

Enquanto esteve no comando da equipa carioca, Vítor Pereira, além do Campeonato Estadual, perdeu também a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, além de ter deixado escapar a Taça Guanabara, na última jornada, e de ter caído na meia-final do Mundial de Clubes. Tudo isto em dezanove jogos num curto espaço de três meses.

Os jornais brasileiros apontam agora Jorge Sampaoli ou Jorge Jesus como possíveis sucessores de Vítor Pereira.