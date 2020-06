Mesmo tarde e a más horas, Vítor Pereira atendeu o Maisfutebol na China para parabenizar o nosso jornal pelos 20 anos completados esta sexta-feira.

O atual treinador do Shanghai SIPG recordou o ano 2000, em que se tornou adjunto dos juniores do FC Porto e conquistou o campeonato nacional do escalão, mas o foco da conversa esteve no nosso aniversário.

«Tudo o que se faz para falar de futebol, eu gosto. O nosso futebol é de pormenor e é isso que o Maisfutebol me tem dado. Não imaginam quantas entrevistas eu não tenho dado. Mas não é porque eu me sinta especial, não é por isso. É porque eu gosto de falar de futebol. E quando falo de futebol, quando me tocam na minha paixão, sou incapaz de dizer não. A maior homenagem que vos posso prestar é que todas as vezes que falámos, foi sobre futebol. Não falamos de polémicas nem de negatividade, não, falamos de futebol. Por eu sentir respeito, e é um respeito mútuo, é que estou hoje à uma da manhã na China a falar com vocês», afirmou.

«Vocês foram os primeiros a falar de futebol comigo sem qualquer julgamento. Sou incapaz de dizer não ao Maisfutebol, sinto-me grato por vocês há 20 anos me tratarem exatamente da mesma forma que me tratam agora. É assim que gosto de ser tratado, com respeito. Muito obrigado», acrescentou.