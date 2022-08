Vítor Pereira mal tinha acabado de se sentar , ainda ajeitava a cadeira quando surgiu a primeira pergunta da conferência de imprensa, logo após a derrota com o Palmeiras, de Abel e que deixa o Timão a nove pontos do rival.

O jornalista perguntou se Vítor Pereira se sentia ameaçado de perder o emprego, de deixar o Corinthians. A resposta de Vítor Pereira foi clara.

«Você deve estar a brincar comigo, carago. Deve estar a brincar com essa pergunta. Nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada, não preciso... Estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é noutro clube qualquer. E quando eu quiser. Isso sobre sair para mim, passa ao lado», disse o treinador português.

«Que quer saber mais? Sobre o jogo? Isso é que é importante, o resto quero lá saber para alguma coisa. Sobre o jogo, fomos melhores. O resultado é muito injusto para o que fizemos. Ma so futebol é assim, há momentos e que as coisas não saem, em que a sorte não protege quem arrisca mais, quem quer ganhar o jogo. Fiquei com a sensação que o Palmeiras estava satisfeito com o empate, mas foram premiados com um golo. Num erro cometido acabámos por sofrer um golo e perder o jogo.