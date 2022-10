Vítor Pereira continua a manter a indefinição sobre o seu futuro. Após o suado triunfo do Corinthians no reduto do Santos (0-1), o treinador português foi questionado sobre uma eventual continuidade no Timão, mas manteve o tabu.

Durante a conferência de imprensa, o técnico foi ainda questionado sobre a pressão associada ao seu cargo: «Não vejo a pressão como um aspeto negativo. Eu tenho a necessidade de viver sob pressão, para trabalhar no limite preciso de me sentir pressionado. Por isso é que escolho projetos para o lado emocional. O meu lado emocional é que determina para onde vou, às vezes dou-me mal, outras bem, mas tenho feito a minha carreira dessa forma.»

«Já estive em vários clubes em que a pressão era muito grande. No FC Porto, quando empatava nem saía à rua. Não ia ao cinema com os meus filhos, que eram pequenos, eu não saía, porque já sabia com o que ia levar. Isso para mim não é novidade, preciso dessa pressão», garante Vítor Pereira.

De resto, o treinador português explica o que coloca em risco o seu desejo de continuidade no Corinthians: «Sobre a minha permanência, já me sentei com o presidente, estamos a discutir as coisas, vamos ver, mas ele que é o presidente, ele é que está à frente do clube, não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer que vai continuar ou não. Não há decisão nenhuma tomada, há início de conversas, ele já percebeu o que se passa. Eu tenho vontade, mas tem muito a ver com uma questão pessoal que eu tenho que equacionar muito bem, a vida não é só futebol.»

«O que está em causa é uma questão familiar que é séria, mas não vou ficar aqui a contar da minha vida. É uma questão séria, tenho que sentir se aqui eles vão estar bem. Se eles não estiverem bem, não vale a pena ficar aqui, porque não vou ficar de corpo e alma. Vou-me sentir egoísta. Eu não sou assim, sou cuidador das pessoas que estão ao redor, família é família», explica Vítor Pereira.

Em declarações reproduzidas pelo Globoesporte, o técnico insiste no bem estar da sua família. «Não é uma situação só minha, todos têm filhos pequenos, o Felipe (Almeida) só tem um filho, que nasceu agora. Está há meses e meses sem ver o bebé, os outros também têm filhos pequenos. Ser treinador é uma coisa maravilhosa, mas a família vai ficando para trás. Nos últimos 12 anos, eu não vi meus filhos, não acompanhei o crescimento deles, é uma fatura que as pessoas não conseguem entender. Eu perdi uma fase da vida deles, não consigo estar no meio da conversa deles, não sei o que estão a falar. Mas o clube tem-me dado muitas emoções, eu gosto muito de emoções fortes, estou no lugar das emoções fortes», rematou.