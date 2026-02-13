Vítor Pereira já é treinador do Nottingham Forest. O português assinou esta sexta-feira contrato, vinculado-se ao clube de Evangelos Marinakis por ano e meio: até 30 de junho de 2027.

A estreia oficial pelo novo clube acontece frente ao... Fenerbahçe. Um clube que Vítor Pereira conhece bem.

Recorde-se que o Nottingham já não está na Taça de Inglaterra e por isso o próximo jogo é para o play-off da Liga Europa, em Istambul, frente a um clube que o português orientou quando saiu do Olympiakos.

Trata-se assim de um regresso de Vítor Pereira à Liga Inglesa, depois de ter começado a temporada no Wolverhampton, que acabou por deixar devido aos maus resultados. O treinador tinha chegado aos Wolves também a meio da época passada, acabando por conseguir o milagre de salvar o clube da descida.

Após o despedimento de Sean Dyche, o português tornou-se de imediato o preferido de Evangelos Marinakis, que o conhece o bem da época em que treinou o Olympiakos (no qual foi campeão e venceu a Taça da Grécia).

O Nottingham, de resto, somou quatro derrotas consecutivas na Premier League entre dezembro e janeiro, tendo também sido eliminado da Taça de Inglaterra frente ao Wrexham a 9 de janeiro. É por isso uma equipa em crise, embora ainda fora dos lugares de descida, que Vítor Pereira vai encontrar.