Vítor Pereira vai atingir uma marca gorda: 600 jogos na carreira. O feito será concretizado este sábado, frente ao Ipswich Town, em jogo correspondente à 31.ª jornada da Liga Inglesa.

«600 jogos com muito mundo percorrido, com momentos de grande felicidade e outros de sofrimento também. Como a própria vida, assim é o futebol - um mundo de emoções fortes. É uma felicidade enorme estar nesta grande Liga, para mim a melhor do Mundo, e poder ajudar o Wolverhampton a atingir os seus objetivos, que passam por manter o clube na Premier League, ajudando a criar um jogo de qualidade, um verdadeiro espírito de união entre os jogadores, os adeptos, o clube e a cidade», disse o treinador de 56 anos em declarações à sua assessoria de imprensa.

«Sentimos orgulho e realização com o nosso trabalho, devolvendo a alegria e o sentido de clube aos nossos fantásticos adeptos.»

Vítor Pereira ultrapassa, de resto, um momento fulgurante na carreira. Chegou ao Wolverhampton esta temporada e já é o treinador com maior percentagem de vitórias no clube, na Liga Inglesa, desde os anos 60.

Contando os resultados desde a 17.ª jornada (quando entrou) até à 30.ª, o português estaria num sólido 10.º lugar da Liga Inglesa, a apenas quatro pontos dos lugares europeus. Estaria também à frente de clubes como o Bournemouth, o Everton, o Chelsea, o Manchester United, o West Ham e o Tottenham.

Vale a pena sublinhar que nos últimos dois meses só o líder Liverpool e o vice-líder Arsenal fizeram melhor do que o Wolverhampton.

O bom trabalho reflete-se também noutro detalhe: Vítor Pereira tem uma média pontual na Premier League de 1.43 pontos, o que supera outro treinador português com um percurso marcante no clube, Nuno Espírito Santo, que conseguiu uma média de 1.41 pontos ao longo do período que comandou o Wolves.

Vítor Pereira já passou por diversos clubes. Em Portugal treinou Sanjoanense, Sp. Espinho, Santa Clara e FC Porto, no qual conquistou dois títulos de campeão e duas Supertaças. Lá fora orientou o Al Ahli Jeddah e o Al Shabab, da Arábia Saudita, o Olympiakos (um Campeonato e uma Taça), da Grécia, o 1860 Munique, da Alemanha, o Fenerbahçe, da Turquia, o Shanghai (um Campeonato e uma Taça), da China, e o Corinthians e o Flamengo, do Brasil.