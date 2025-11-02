Vítor Pereira
Vítor Pereira despedido do Wolverhampton
Treinador não resistiu à sequência de maus resultados
O treinador Vítor Pereira foi despedido do Wolverhampton, sabe o Maisfutebol.
O português não resistiu à sequência de maus resultados e acabou por ser demitido do comando técnico do clube inglês, após dez jornadas na Liga Inglesa, durante as quais somou dois empates e oito derrotas, fazendo apenas dois pontos.
Recorde-se que em setembro o Wolverhampton tinha renovado contrato com o português até 2028.
