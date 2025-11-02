Os antigos jogadores do Wolverhampton Jamie O’Hara e Matt Murray, em declarações recentes, não pouparam nas críticas ao atual momento do clube nem ao treinador português Vítor Pereira, defendendo que este deve abandonar o cargo.

«Os Wolves estão absolutamente horríveis. Estão acabados. Acho que o treinador tem de sair», começou por dizer Jamie O’Hara em declarações ao talkSPORT.

«É muito, muito dececionante. Não consigo acreditar no que estou a ver e, como o Jamie disse, neste momento, parece que estão perdidos. Não vejo como ele pode recuperar disto», completou Matt Murray.

As palavras dos ex-jogadores refletem o clima de frustração que se vive no Molineux, onde a equipa atravessa um dos piores arranques de temporada da história. Com apenas dois pontos em dez jogos, os Wolves registam um dos seis piores inícios de sempre na Premier League.

O Wolves perdeu em casa do Fulham por 3-0, no sábado passado, num jogo em que os adeptos terminaram o encontro a gritar «vais ser despedido amanhã de manhã» para o técnico português.

Na conferência de imprensa pós-jogo, Vítor Pereira reconheceu que não estava orgulhoso do desempenho da equipa e admitiu que não tem sido consistente.

«Não estou orgulhoso do nosso trabalho hoje. Não preciso que ninguém julgue meu trabalho, eu julgo meu trabalho e me julgo sozinho. Todos devem assumir a responsabilidade», referiu o técnico.

«Não estamos a mostrar consistência, isso pode ser algo psicológico. Para ser honesto, não estivemos no nosso melhor nível», completou.

O antigo guarda-redes Matt Murray comentou também o que se passou no jogo frente à equipa comandada por Marco Silva.

«Foi uma das piores exibições do Wolves que eu já vi, e eu acompanho os Wolves desde os nove anos de idade», afirmou o antigo jogador.

«Lembro-me dos Wolves vencerem o Manchester United por 2-0 no Boxing Day [a época passada] e do Vítor Pereira fazer vibrar o estádio, que cantava o seu nome e adoravam-no. Aquele jogo foi bastante diferente do de hoje», recordou, sublinhando como o Wolves daquela altura nada tem a ver com a atual equipa.

«Não consigo ver uma solução, depois da forma como ele foi recebido pelos adeptos no final», concluiu o ex-guarda-redes do Wolverhampton.

No que diz respeito à história da Premier League, as últimas equipas que tiveram um início de temporada semelhante acabaram por ser rebaixadas: Man City (1995), Sunderland (2016), Norwich (2021) e Sheffield United (2020 e 2023).

Quando Vítor Pereira foi questionado se conseguiria contrariar esse padrão, o técnico assumiu não ter resposta.

Recorde-se que em setembro o Wolverhampton renovou contrato com o português até 2028.