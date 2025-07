Vítor Pereira está focado no Wolverhampton e na exigente Premier League, mas não deixa de observar à distância a realidade do futebol português, sobre a qual traça um diagnóstico claro: pouca evolução nos últimos anos.

Em entrevista à agência Lusa, durante o estágio de pré-temporada do Wolverhampton, em Almancil, o treinador português fez um balanço sincero sobre o futebol nacional, a temporada difícil que viveu em Inglaterra e os desafios que se seguem.

«Não vejo grande diferença no futebol português desde o meu tempo»

A viver e a trabalhar em Inglaterra desde dezembro de 2024, Vítor Pereira admite que o tempo para acompanhar o futebol português é escasso. Ainda assim, não se entusiasma com o pouco que vai observando.

«Eu tenho muita sarna para me coçar com o campeonato inglês, com as equipas inglesas, a estudar as equipas inglesas. Individualmente também, porque tudo conta nesta liga, tudo conta. Uma vez por outra tenho visto um ou outro jogo entre os grandes, mas às vezes de fora vê-se melhor, e eu não vejo assim uma diferença muito grande do campeonato de agora para o campeonato do meu tempo», afirmou o ex-treinador do FC Porto.

Segundo Vítor Pereira, os protagonistas no topo da tabela são sempre os mesmos: FC Porto, Benfica e Sporting, umas vezes mais uns, outras vezes mais outros, com o Sp. Braga logo ali atrás, a tentar morder os calcanhares aos rivais e a intrometer-se nesta luta.

No entanto, destaca, há ainda assim projetos que estão a dar sinais positivos entre os clubes do meio da tabela.

Vítor Pereira fala, por exemplo, de Famalicão e Santa Clara, que beneficiaram de investimento estrangeiro e apresentaram «algum equilíbrio», estando «mais consistentes nos últimos dois ou três anos». Até porque os investidores «já vêm um bocadinho mais preparados, no sentido de dar continuidade às coisas».

Já os restantes clubes da Liga «não conseguem dar esses passos» e acabam por andar sempre na luta entre a manutenção e a descida de escalão.

Amor a Portugal, ambição na Premier League

Apesar de manter o foco na Premier League, Vítor Pereira não esconde o carinho por Portugal. Como nunca mostrou, aliás, confessando várias vezes que tem saudades da praia, do peixe, da família e dos amigos. No entanto, voltar a Portugal em breve não é hipótese.

Profissionalmente, Vítor Pereira está onde sempre quis estar.

«Nós, quando estamos fora, temos saudades da nossa terra das nossas coisas, da nossa comida, da nossa família, de todos os amigos de tudo, dos pormenores, do mar, de tudo. Portanto, para viver não vou trocar Portugal por coisa nenhuma. Para trabalhar, estou na minha opinião na melhor liga do mundo e quero provar a mim próprio que mereço lá estar. Quero ficar mais uns anos e continuar a evoluir.»

No futuro, depois de ser feliz em Inglaterra, o treinador não exclui um eventual regresso a Portugal,desde que seja para um clube com ambição e capaz de lutar por títulos.

«Não podemos repetir o erro da época passada»: reforços são urgentes

Com a nova temporada à porta, Vítor Pereira mostra-se preocupado com a preparação do plantel. O Wolverhampton perdeu jogadores importantes como Matheus Cunha (Manchester United), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Nélson Semedo e Pablo Sarabia (fim de empréstimo), e os substitutos ainda não chegaram.

O treinador português considera que o Wolverhampton não pode «repetir o erro do ano passado» e «entrar mal na Liga», porque se a equipa «cai nos lugares de despromoção», depois «para sair desses lugares é um problema».

Vítor Pereira insiste na necessidade de contratar, pelo menos, dois alas, um médio e um avançado, para substituir os titulares que saíram. Diz que o ideal seria já estar a trabalhar com os reforços, mas mantém a esperança de que nos próximos dias surjam novidades.

«Criou-se uma relação com os adeptos que eu espero que continue e espero que o clube entenda que é preciso corresponder às expectativas deles, porque agora já começam a criar expectativas, naturalmente. Nós precisamos de reforços, precisamos de nos apresentar competitivos. A minha ambição é andar ali no meio da tabela e não andar sempre preocupado com os lugares de baixo. É olhar para cima.»

Chegada a um Wolverhampton sem confiança: «A equipa estava desconfiada de si própria»

Sobre a chegada ao Wolverhampton, em plena luta pela permanência na Premier League, Vítor Pereira recordou um balneário desanimado e sem confiança. A equipa estava na penúltima posição da classificação e os resultados não apareciam.

«Quando chegámos, sentimos que os jogadores estavam desconfiados uns dos outros e de si próprios», revelou.

Após uma análise ao plantel, a equipa técnica percebeu que havia qualidade individual, mas faltava organização tática e confiança. Por isso, a prioridade de Vítor Pereira passou por dotar a equipa de «ideias táticas claras», por «melhorar a organização» e sobretudo por «passar confiança».

Um dos pilares da reconstrução foi o contributo dos jogadores portugueses, especialmente Nélson Semedo, então capitão, que ajudou a transmitir as ideias do novo treinador ao grupo.

Com o tempo, o trabalho começou a dar frutos. Apesar de uma série inicial de resultados positivos, os Wolves enfrentaram uma sequência de quatro derrotas seguidas. Ainda assim, a consistência no processo permitiu à equipa recuperar, garantir vitórias decisivas e alcançar o 16.º lugar, assegurando a manutenção.

«Conseguimos ligar o clube aos adeptos. Isso, num clube pequeno, numa cidade pequena, foi fundamental»