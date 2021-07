O Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira que não usará a camisola n.º 1 na temporada 2021/22, em homenagem a Neno. O ‘dono’ da camisola na última época, o guarda-redes Bruno Varela, passa a envergar o dorsal 14.

«Tinha em mente prestar homenagem ao Neno e esta é uma excelente forma de o fazer, portanto associei-me de imediato ao clube e obviamente cedi o número que usei na época passada. É com muito orgulho que ajudo a que se eternize, de mais esta forma, o nome do nosso Neno. Tenho a certeza de que a força da sua memória nos vai acompanhar durante toda a temporada rumo aos objetivos que traçámos», confessou o guarda-redes, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Já o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa, destaca o carácter do antigo internacional português e promete mais iniciativas em homenagem ao ex-jogador, falecido a 10 de junho deste ano.

«Esta temporada o Neno será o nosso número 1, continuará connosco, e o que posso acrescentar é que este gesto não se ficará pela vertente simbólica. O Neno era um homem de causas e essa dimensão tem de estar presente nesta iniciativa, pelo que iremos em breve anunciar em que moldes ela será aprofundada, envolvendo também os nossos sócios e adeptos, assim como a cidade», afirmou Pinto Lisboa.