José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo sobre o Vitória. O treinador dos encarnados salientou a entrada na segunda parte da sua equipa.

Análise ao jogo

«Se tivesse uma frase para definir o jogo, agarrava nos primeiros quinze minutos da segunda parte e diria: atropelámos. Antes do golo tivemos três ou quatro grandes oportunidades, uma delas dupla, o início da segunda parte é fantástico. A primeira parte foi difícil, o Vitória a defender muito e bem, nós a não encontrar espaços, com dificuldades para criar. Depois onze contra dez torna-se mais fácil, mas os primeiros minutos da segunda parte são a grande decisão do jogo».

Substituição de Sudakov por Barreiro

«Na primeira parte o adversário também conta. O Vitória defendeu bem, compactou bem, deixando na frente um jogador rápido e ágil. Defenderam muito bem. O Sudakov esteve muito sobre a esquerda, a combinar com o Dahl e com o Prestianni, encalhámos ali um bocado. No outro lado o Lukebakio foi muito bem defendido, Controlaram bem. Na segunda parte o Barreiro entrou bem, o Schjelderup também, mas na globalidade a equipa esteve bem. Fizemos alguns retoques, mas a nível emocional, entraram como tinham de entrar. Até podíamos ganhar, mas o golo teria de sair de uma situação ocasional. Os primeiros quinze minutos são muito bons».