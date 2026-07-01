O VItória despediu-se esta terça-feira de Nélson Oliveira, anunciado o final do vínculo contratual do avançado de 34 anos.

Nélson Oliveira representou o Vitória nas últimas três temporadas, tendo marcado um total de 13 golos.

Em 2025/26, o experiente avançado marcou cinco golos num total de 32 jogos, 3 na Liga, uma na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal.