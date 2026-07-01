Vitória de Guimarães
Há 34 min
OFICIAL: Vitória despede-se de Nélson Oliveira
Clube anuncia que o contrato do avançado chegou ao fim
Clube anuncia que o contrato do avançado chegou ao fim
O VItória despediu-se esta terça-feira de Nélson Oliveira, anunciado o final do vínculo contratual do avançado de 34 anos.
Nélson Oliveira representou o Vitória nas últimas três temporadas, tendo marcado um total de 13 golos.
Em 2025/26, o experiente avançado marcou cinco golos num total de 32 jogos, 3 na Liga, uma na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal.
Contrato de Nélson Oliveira chegou ao fim. Obrigado, Conquistador! Boa sorte para o futuro. ⭐️— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 30, 2026
🗞️ Sabe mais em https://t.co/hvaX4c1pew e na App Oficial pic.twitter.com/3sZkek8XcF
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