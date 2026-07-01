O Vitória de Guimarães iniciou esta terça-feira a pré-época, com 31 dos 32 jogadores de um plantel sem reforços a cumprirem exames médicos, informou o clube.

Integrado na seleção de Cabo Verde, que se encontra no Mundial 2026, o extremo Telmo Arcanjo foi o único ausente na academia dos minhotos, no primeiro dia de trabalho de Tiago Margarido, treinador de 37 anos que rumou à cidade berço após três épocas no Nacional.

O grupo que se apresentou ao trabalho inclui os regressos de Marco Cruz, médio que esteve cedido ao Marítimo, em 2025/26, do extremo Vando Félix, emprestado aos sérvios do Cucaricki, e do ponta de lança Dieu Merci, após passar pela União de Leiria, também por empréstimo.

O plantel provisório conta também com três guarda-redes que, na época passada, só contabilizaram minutos pela equipa B, no caso Gui Ribeiro, Lucas Furtado e João Fernandes, com o médio Santiago Verdi, campeão mundial sub-17 por Portugal em 2025, ainda sem minutos pela equipa principal, e com Mateus Durães, guardião de 15 anos que defendeu as redes do conjunto sub-17 vitoriano em 2025/26.

Já o médio Diogo Sousa, de 20 anos, encerrou doze anos de ligação aos vimaranenses, com a transferência para os franceses do Estrasburgo, concretizada por 11 milhões de euros, enquanto o extremo Noah Saviolo rumou aos turcos do Trabzonspor, após um negócio que envolve 8,5 milhões de euros.

Uma referência ainda para Nélson Oliveira que terminou contrato e deixou os minhotos com um registo de 97 jogos oficiais, 13 golos e sete assistências em duas épocas e meia.

O Vitória vai cumprir o estágio de pré-temporada, entre 20 e 26 de julho, na região do Algarve, tendo já marcados particulares com o Rio Ave (23 de julho) e com os ingleses do Nottingham Forest (26 de julho).

Plantel provisório do Vitória para 2026/27

Guarda-redes: Charles, Juan Castillo, Gui Ribeiro, João Fernandes, Lucas Furtado e Mateus Durães.

Defesas: Miguel Maga, Tony Strata, Óscar Rivas, Miguel Nóbrega, Thiago Balieiro, Rodrigo Abascal, João Mendes, Lebedenko e Francisco Dias.

Médios: Beni Mukendi, Rica Rocha, Hugo Nunes, Santiago Verdi, Gonçalo Nogueira, Marco Cruz (ex-Marítimo), Mitrovic, Samu e Zeega.

Avançados: Telmo Arcanjo, Miguel Nogueira, Fabio Blanco, Vando Félix (ex-Cucaricki, Ser), Oumar Camara, Gustavo Silva, Alioune Ndoye e Dieu Merci (ex-União de Leiria).

Treinador: Tiago Margarido (ex-Nacional).

Saídas: Diogo Sousa (Estrasburgo, Fra), Noah Saviolo (Trabzonspor, Tur) e Nélson Oliveira (final de contrato).

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