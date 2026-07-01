Vitória arranca pré-temporada com 32 jogadores, ainda sem reforços
Faltou apenas Telmo Arcanjo que está no Mundial 2026 ao serviço de Cabo Verde
Faltou apenas Telmo Arcanjo que está no Mundial 2026 ao serviço de Cabo Verde
O Vitória de Guimarães iniciou esta terça-feira a pré-época, com 31 dos 32 jogadores de um plantel sem reforços a cumprirem exames médicos, informou o clube.
Integrado na seleção de Cabo Verde, que se encontra no Mundial 2026, o extremo Telmo Arcanjo foi o único ausente na academia dos minhotos, no primeiro dia de trabalho de Tiago Margarido, treinador de 37 anos que rumou à cidade berço após três épocas no Nacional.
O grupo que se apresentou ao trabalho inclui os regressos de Marco Cruz, médio que esteve cedido ao Marítimo, em 2025/26, do extremo Vando Félix, emprestado aos sérvios do Cucaricki, e do ponta de lança Dieu Merci, após passar pela União de Leiria, também por empréstimo.
O plantel provisório conta também com três guarda-redes que, na época passada, só contabilizaram minutos pela equipa B, no caso Gui Ribeiro, Lucas Furtado e João Fernandes, com o médio Santiago Verdi, campeão mundial sub-17 por Portugal em 2025, ainda sem minutos pela equipa principal, e com Mateus Durães, guardião de 15 anos que defendeu as redes do conjunto sub-17 vitoriano em 2025/26.
Já o médio Diogo Sousa, de 20 anos, encerrou doze anos de ligação aos vimaranenses, com a transferência para os franceses do Estrasburgo, concretizada por 11 milhões de euros, enquanto o extremo Noah Saviolo rumou aos turcos do Trabzonspor, após um negócio que envolve 8,5 milhões de euros.
Uma referência ainda para Nélson Oliveira que terminou contrato e deixou os minhotos com um registo de 97 jogos oficiais, 13 golos e sete assistências em duas épocas e meia.
O Vitória vai cumprir o estágio de pré-temporada, entre 20 e 26 de julho, na região do Algarve, tendo já marcados particulares com o Rio Ave (23 de julho) e com os ingleses do Nottingham Forest (26 de julho).
Plantel provisório do Vitória para 2026/27
Guarda-redes: Charles, Juan Castillo, Gui Ribeiro, João Fernandes, Lucas Furtado e Mateus Durães.
Defesas: Miguel Maga, Tony Strata, Óscar Rivas, Miguel Nóbrega, Thiago Balieiro, Rodrigo Abascal, João Mendes, Lebedenko e Francisco Dias.
Médios: Beni Mukendi, Rica Rocha, Hugo Nunes, Santiago Verdi, Gonçalo Nogueira, Marco Cruz (ex-Marítimo), Mitrovic, Samu e Zeega.
Avançados: Telmo Arcanjo, Miguel Nogueira, Fabio Blanco, Vando Félix (ex-Cucaricki, Ser), Oumar Camara, Gustavo Silva, Alioune Ndoye e Dieu Merci (ex-União de Leiria).
Treinador: Tiago Margarido (ex-Nacional).
Saídas: Diogo Sousa (Estrasburgo, Fra), Noah Saviolo (Trabzonspor, Tur) e Nélson Oliveira (final de contrato).