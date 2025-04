O Benfica vai apresentar-se em Guimarães com o onze que o treinador Bruno Lage fez a alinhar de início no empate caseiro com o Arouca e também na goleada sobre o FC Porto no Dragão.

Já o Vitória, para o duelo da 30.ª jornada da Liga, tem três alterações no onze inicial, em relação à vitória ante o Gil Vicente. O treinador Luís Freire lança como novidades Mikel Villanueva, Tiago Silva (regressa após castigo) e Gustavo Silva, autor do golo em Barcelos. Saem o castigado Borevkovic, além de Samu e Vando Félix.

Siga o Vitória-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol.

As equipas iniciais para o Vitória-Benfica:

V. Guimarães: Bruno Varela; Miguel Maga, Mikel Villanueva, Filipe Relvas, João Miguel Mendes; Tomás Händel, Tiago Silva; Telmo Arcanjo, João Mendes, Gustavo Silva; Nélson Oliveira.

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Carreras; Florentino, Aursnes, Kökcü; Di María, Pavlidis, Aktürkoglu.

Suplentes do Vitória: Charles, Jesús Ramírez, Óscar Rivas, Beni, Samu, Vando Félix, Hevertton Santos, Bruno Gaspar, Nuno Santos.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Amdouni, Arthur Cabral, Leandro Barreiro, Schjelderup, Samuel Dahl, Bruma, Tiago Gouveia.