O Vitória de Guimarães voltou a treinar esta segunda-feira no relvado, com os 30 jogadores do plantel aptos para o técnico Ivo Vieira. Os médios ganeses Wakaso e Joseph Amoah foram novidade nos trabalhos, depois de terem atravessado um afastamento longo, devido a lesões.

Esta manhã, em Guimarães, os futebolistas do clube minhoto trabalharam de forma individual, com bola e material de treino próprios.

Wakaso estava ausente da competição há praticamente um ano. A 5 de maio de 2019, contraiu uma lesão no joelho direito no jogo ante o Nacional, tendo depois sido operado. Já Joseph lesionou-se em agosto último, ante o Ventspils, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O jogador de 25 anos está apto, ultrapassado o problema na anca direita.

À Lusa, fonte do clube informou que vai continuar a treinar de manhã nos restantes dias desta semana. Vai seguir o mesmo processo aplicado esta segunda-feira, até autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga para treinar em grupo.

Antes do retorno à atividade, todos os elementos da estrutura apresentaram resultados negativos aos testes serológicos de rastreio à covid-19, efetuados no sábado.

Os jogadores vão deslocar-se para os treinos já equipados de casa, face à interdição dos balneários da academia.

O início da preparação tem em vista o regresso à competição, autorizado pelo Governo para as dez jornadas da I Liga em falta.