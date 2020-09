A ambição de Ricardo Quaresma ao serviço do Vitória de Guimarães será entrar em cada jogo para ganhar. O extremo internacional português foi apresentado na noite desta terça-feira, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, revelando estar confiante numa boa época.

«A ambição é entrar sempre para ganhar. Sei que vou trazer muita coisa. Estou bem fisicamente e o resto deixo com o talento que Deus me deu. Temos uma equipa muito jovem, com alguns jogadores experientes, e credito que possamos fazer um grande campeonato, que é o objetivo», começou por dizer Quaresma.

O regresso a Portugal cinco anos depois faz-se numa fase em que não adeptos nos estádios, algo que Quaresma quer que se se altere rapidamente. «Não posso acabar a carreira sem sentir o carinho dos adeptos, sentir aquele estádio cheio e o barulho que fazem no estádio. Espero que se possa resolver rápido e que possam regressar ao estádio», perpsetivou.