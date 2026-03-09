Vitoria Guimaraes
Vitória de Guimarães: Luís Pinto de saída
Derrota nos Açores dita fim de ciclo para o obreiro da conquista da Taça da Liga
A derrota nos Açores na noite de domingo (2-0) ditou o fim de linha para Luís Pinto no Vitória de Guimarães. O Maisfutebol sabe que o treinador, de 36 anos, já negoceia a rescisão.
Os “Conquistadores” não vencem desde 14 de fevereiro, aquando da receção ao Estrela da Amadora (2-1). Seguiram-se derrotas com o Sp. Braga (3-2) e Santa Clara (2-0), além do empate caseiro com o Alverca (1-1).
