A derrota nos Açores na noite de domingo (2-0) ditou o fim de linha para Luís Pinto no Vitória de Guimarães. O Maisfutebol sabe que o treinador, de 36 anos, já negoceia a rescisão.

Os “Conquistadores” não vencem desde 14 de fevereiro, aquando da receção ao Estrela da Amadora (2-1). Seguiram-se derrotas com o Sp. Braga (3-2) e Santa Clara (2-0), além do empate caseiro com o Alverca (1-1).

[Em atualização]