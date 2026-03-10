O Vitória de Guimarães anunciou nesta terça-feira ter alcançado acordo para a rescisão com Luís Pinto, cenário avançado pelo Maisfutebol em momento oportuno. Conforme também noticiado pelo nosso jornal, Gil Lameiras é o sucessor.

«O técnico português, de 32 anos, mantém o contrato com o clube, válido até ao final da época 2026/27, e transita do comando técnico da equipa B (...) juntamente com os adjuntos Sérgio Sampaio, Nuno Madureira, Pedro Ferraz e João Pereira. O novo elenco de treinadores vai continuar a contar com os serviços de Douglas Jesus e Leonel Olímpio», lê-se em comunicado.

Depois de subir os "bês" à Liga 3, Gil Lameiras, natural de Fafe, liderou os vimaranenses para o topo da fase de subida da Liga 3. A equipa B vai ser comandada por António Torres Campos, até então ao leme dos juniores.

Quanto à equipa principal, os “Conquistadores” não vencem desde 14 de fevereiro, aquando da receção ao Estrela da Amadora (2-1). Seguiram-se derrotas com Sp. Braga (3-2) e Santa Clara (2-0), além do empate caseiro com o Alverca (1-1). Depois da conquista da Taça da Liga em janeiro, em Leiria – o primeiro título do clube em 13 anos – o Vitória registou cinco derrotas (FC Porto, Estoril, Arouca, Sp. Braga e Santa Clara), um empate (Alverca) e duas vitórias (Moreirense e Estrela).

A nove jornadas do encerramento do campeonato, o Vitória ocupa o nono lugar, com 32 pontos, a nove do 5.º lugar ocupado pelo Gil Vicente. No calendário segue-se a receção ao Famalicão (6.º) no sábado (15h30).