O Benfica reagiu nesta madrugada à morte de Neno. O clube da Luz, que o guarda-redes representou e pelo qual se sagrou campeão nacional três vezes, expressou pesar pelo desaparecimento do antigo internacional português.

Eis o comunicado do Benfica:

O Sport Lisboa e Benfica expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do nosso antigo guarda-redes Neno, que tinha 59 anos. Os nossos pensamentos vão, nesta altura de saudade e vazio, para a sua família.

Para sempre ficaram na memória de todos os Benfiquistas as grandes exibições que Neno protagonizou com a camisola do Benfica. Para sempre ficará também o talento de um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português.

De águia ao peito de 1985 a 1987 e também de 1990 a 1995, o antigo guardião sagrou-se Campeão Nacional três vezes (1986/87, 1990/91 e 1993/94). Envergando o Manto Sagrado, venceu ainda três Taças de Portugal (1985/86, 1986/87 e 1992/93) e fez parte do elenco que conquistou a Supertaça em 1985.

A todos os seus familiares e amigos, o Sport Lisboa e Benfica endereça, neste momento de grande consternação, as mais sentidas condolências por parte de toda a Família Benfiquista.

A memória de Neno estará sempre entre nós.