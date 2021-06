Dezenas de pessoas, em particular adeptos e associados do Vitória de Guimarães, criaram e passaram na manhã deste sábado pelo memorial de homenagem a Neno, instalado em torno da estátua de D. Afonso Henriques, ao lado do estádio do clube vimaranense.

Uma faixa com a inscrição «Eterno Conquistador», mas também flores e cachecóis, foram alguns dos elementos deixados em homenagem ao antigo guarda-redes, que fazia presentemente parte da estrutura do Vitória e faleceu aos 59 anos, na quinta-feira.

Adelino Augusto da Graça Barbosa Barros, conhecido por Neno, era uma das maiores figuras do Vitória, clube que representou enquanto jogador em três ocasiões: em 1984/85, de 1988 a 1990 e de 1995 a 1999.

Notabilizou-se ainda ao serviço do Benfica, emblema que também representou mais do que uma vez ao longo da carreira. De 1985 a 1987 e de 1990 a 1995. Neno jogou ainda no Vitória de Setúbal e no Barreirense.

Foi também internacional por Portugal em nove ocasiões, de 1989 a 1996.