João Henriques é o novo treinador do Vitória de Guimarães, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Segundo informou o emblema vitoriano no site oficial, o técnico de 47 anos rubricou um contrato válido até ao final desta temporada, com mais uma época de opção.

João Henriques sucede assim a Tiago, que se demitiu após três jogos no comando técnico dos Conquistadores. Nos dois últimos anos, Henriques orientou o Santa Clara, no regresso dos açorianos à Liga.

João Henriques já orienta o treino do Vitória esta tarde, a partir das 17h00, e será apresentado à comunicação social na terça-feira, às 12h30.

Com o treinador natural de Tomar chegam também Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno, adjuntos. Moreno e Ricardo Leite, que já estavam no clube, completam a nova equipa técnica do clube do D. Afonso Henriques.