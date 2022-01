Bruno Varela cumpriu esta segunda-feira o 100.º jogo na Liga portuguesa, defendendo a baliza do V. Guimarães no reduto do Portimonense (1-1), em encontro referente à 18.ª jornada da competição.



O guarda-redes estreou-se no escalão principal em 2016, ao serviço do Vitória de Setúbal, e defendeu a baliza do Benfica na temporada seguinte.



Após duas épocas ao serviço do Ajax, Bruno Varela regressou ao nosso país para representar o Vitória de Guimarães e assumiu-se como o dono das redes da equipa minhota, chegando à seleção principal de Portugal.



Avaliado em 4 milhões de euros e com contrato válido até 2024, o guarda-redes formado no Benfica foi alvo de algumas abordagens no verão, mas permaneceu ao serviço do emblema vitoriano.