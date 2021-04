Depois do empate do Sporting na receção ao Belenenses, o FC Porto tenta encurtar esta noite distâncias para a liderança, no duelo com o Vitória de Guimarães.

Nos dragões, Sérgio Conceição admitiu que Zaidu e Otávio «dificilmente» vão a jogo, pela que a dupla deve ser mesmo ausência forçada.

Já o Vitória cumpre o terceiro jogo sob o comando de Bino, que tem utilizado um sistema de três centrais.

O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães esta noite, em jogo da 28.ª jornada da Liga. O apito inicial está agendado para as 21h00. Acompanha aqui a partida AO MINUTO.

