O Vitória de Guimarães suspendeu a intenção de ter 40 sócios do clube nos jogos da I Liga portuguesa realizados no Estádio D. Afonso Henriques. A confirmação foi feita esta segunda-feira pelos minhotos, depois da indicação da Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Norte e da Liga.

«O Vitória SC informa que, até novas indicações, não realizará sorteios com vista à presença de associados nos jogos a disputar na condição de visitado», refere o emblema vimaranense, em comunicado.

O congelamento da ideia, avançada a 16 de setembro e que implicaria o método de sorteio para 40 associados do V. Guimarães poderem estar presentes na tribuna presidencial, surge após o impedimento demonstrado pela ARS Norte, ao qual se seguiu a oposição da Liga.

«A 26 de setembro, a Liga comunicou aos clubes que, ‘pela atual situação epidemiológica que o país apresenta, não pode a DGS concordar com a presença de convidados’», refere o V. Guimarães, na mesma nota, citando a posição emitida pelo organismo presidido por Pedro Proença.