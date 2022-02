O adepto do Vitória de Guimarães que sofreu um enfarte na bancada do Estádio D. Afonso Henriques, no dérbi minhoto com o Sp. Braga, no passado sábado, já recupera em casa e foi surpreendido esta quinta-feira pelo futebolista Miguel Maga e pelo clube, na sua habitação.

João Alberto Ribeiro, sócio número 301 do emblema vimaranense, esteve hospitalizado até quarta-feira e, já de volta a casa, em Fafe, viu Maga e outros elementos da estrutura do clube vimaranense deslocarem-se ao concelho vizinho para lhe entregarem uma camisola autografada por todo o plantel.

O sócio do Vitória contou como viveu o jogo antes do susto e como está o seu estado de saúde, perante um jogador que fez a estreia a titular pelo Vitória no dérbi. Um jogo que, por outro lado, custou a Maga um jogo de suspensão, por ter levantado os dedos do meio para os adeptos do Sporting de Braga, no final do encontro que terminou com triunfo da equipa comandada por Pepa, por 2-1.