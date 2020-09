O V. Guimarães comprometeu-se a testar os sócios convidados para assistirem aos jogos do clube na Liga, no Estádio D. Afonso Henriques. A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte deram parecer desfavorável à presença de público no estádio dos minhotos, na terceira jornada do campeonato. Na altura, as autoridades justificaram a decisão devido ao «cenário epidemiológico» que se vivia na cidade de Guimarães.

Os vitorianos pretendem, agora, sortear quarenta sócios para assistirem aos jogos na tribuna presidencial a partir da terceira jornada, na receção ao Paços de Ferreira, a dois de outubro. A medida destina-se aos sócios com mais de 16 anos, com quota mensal atualizada e que tenham abdicado do reembolso do valor do lugar anual, depois de as últimas jornadas do campeonato se terem jogado à porta fechada. Além disso, a ideia contempla que os sócios sorteados para um jogo não possam ser selecionados para os encontros seguintes.

O V. Guimarães promete, ainda, realizar testes à covid-19 aos sócios convidados, comunicou fonte oficial do clube à Lusa. O regresso do público aos estádios portugueses continua sem data prevista.