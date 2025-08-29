Adrián Butzke está próximo de deixar o Vitória de Guimarães para rumar ao Marítimo, sabe o Maisfutebol.

O avançado espanhol de 26 anos não entrava nas contas do treinador Luís Pinto, que tem Nélson Oliveira, Alioune Ndoye, Bica e Dieu Michel para a posição de ponta de lança.

Butzke estava ligado aos vimaranenses até junho de 2026 e prepara-se para deixar o clube em definitivo, tendo à sua espera um contrato de um ano no Marítimo. De resto, tratar-se-á de um regresso do espanhol à Madeira, após o empréstimo na primeira metade da época passada ao Nacional. Na segunda metade da temporada, esteve cedido ao Mirandés (16 jogos, um golo e uma assistência).

Além de V. Guimarães e Nacional, Butzke, que é formado no Granada, também já representou o Paços de Ferreira.