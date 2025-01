A Juventus levou a melhor na disputa com o Sporting e fechou esta segunda-feira a contratação de Alberto Costa.

O Maisfutebol apurou que o clube italiano atingiu os números pedidos pelo V. Guimarães e vai pagar 12,5 milhões de euros pelo lateral de 21 anos, aos quais se acrescentam 2,5 milhões em bónus garantidos. O Vitória de Guimarães guarda ainda uma percentagem de uma futura venda.

O acordo já está assinado, segundo apurou o nosso jornal, e Alberto viaja para Itália com o agente Miguel Pinho já nesta terça-feira.

Nesta segunda-feira, o defesa dos «Conquistadores» foi considerado o melhor defesa da Liga no mês de dezembro, uma votação protagonizada pelos treinadores da prova.

No mês em causa, o jovem português foi totalista em quatro dos cinco jogos no campeonato, destacando-se aquando da visita ao Farense (2-2), com duas assistências. Além disso, acumulou 33 ataques e 17 recuperações de bola.

No total da época, entre provas domésticas e Liga Conferência, o jovem defesa acumula 21 jogos, um golo e duas assistências.

Formado entre Tirsense e Vitória de Guimarães, Alberto Costa desponta na equipa principal do Vitória de Guimarães desde 2023/24, quando realizou duas partidas.