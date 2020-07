Mário Silva prepara-se para assumir o comando técnico do Vitória de Guimarães. De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o clube minhoto está perto de um entendimento total com o treinador português, que acaba de ser substituído por José Gomes no Almería.



Depois de conduzir os juniores do FC Porto à conquista do campeonato nacional e da UEFA Youth League, Mário Silva mudou-se para Espanha e assumiu o cargo de coordenador da formação do Almería. A 26 de junho, foi anunciado como sucessor de Guti no banco, mas exerceu essa função apenas durante um mês.



Agora, aos 43 anos, Mário Silva está perto de um regresso a Portugal. O Vitória de Guimarães, treinado por Ivo Vieira, terminou a Liga 2019/20 na 7.ª posição.