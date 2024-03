Álvaro Pacheco diz que é um V. Guimarães confiante e moralizado que vai apresentar-se este domingo em Chaves, para defrontar o Desportivo local, depois de «dois bons resultados e duas excelentes exibições», frente ao Estoril (3-1) e ao Famalicão (1-0).

«Temos de ser uma equipa muito focada para saber gerir o jogo. Não podemos deixar de ter o nosso espírito, a nossa intensidade de jogo. Se formos Vitória, estaremos mais perto de conquistar o que pretendemos», referiu o treinador.

«Vamos encontrar um adversário forte, principalmente a jogar em casa, que tem vindo a crescer, pontuou nos últimos jogos, melhorou muito nas contratações de janeiro, é perigoso a jogar em casa, agressivo e que vai querer ganhar o jogo. Vai ser um bom jogo.»

O V. Guimarães, entretanto, consolidou o quarto lugar, estando nesta altura a apenas três pontos do Sp. Braga e do terceiro lugar, sendo que nem a lesão muscular de Jorge Fernandes, habitual central titular, tira confiança a Álvaro Pacheco.

«Quem vai jogar no centro da defesa? São as tais dores de cabeça de que tanto falo e gosto. [Além de Mikel Villanueva ou Manu Silva] O Tounkara e o Alberto Baio também são soluções. Ainda vou pensar sobre o assunto. Todos os jogadores gostam de ajudar a equipa e são importantes. Tenho uma confiança tremenda no plantel.»

O Vitória de Guimarães, recorde-se, defronta o Desp. Chaves, 18.º e último, com 19, em desafio marcado para as 15:30 deste domingo.