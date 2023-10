Álvaro Pacheco foi apresentado esta quarta-feira como substituto de Paulo Turra no comando técnico do Vitória de Guimarães, tal como Maisfutebol tinha noticiado.

Em comunicado, os minhotos informaram que o treinador brasileiro, de 49 anos, terminou funções ao fim de seis jogos (três derrotas, um empate e duas vitórias) e «as condições do acordo de rescisão estão a ser ultimadas».

O presidente dos vitorianos, António Miguel Cardoso, explicou que a saída de Turra aconteceu devido à fraca liderança do brasileiro nos últimos dias. Tal como o nosso jornal escreveu, apesar da vitória do último domingo diante do Estoril, era evidente o mau estar entre plantel e treinador.

«Em alguns momentos, nestes últimos dias, a liderança enfraqueceu, sentimos que não existiria caminho. Sabendo que [a decisão] ia criar ruído, estamos aqui para decidir e corrigir quando é preciso. Sentimos que as coisas não estavam bem. Falámos com franqueza e naturalidade com o mister Paulo Turra. Vamos à procura de liderança. O mister Álvaro tem muitas competências, mas há uma característica essencial neste momento, que é a liderança», disse o dirigente vimaranense em conferência de imprensa.

Álvaro Pacheco, o terceiro treinador do V. Guimarães esta temporada, depois de Moreno e Turra, rubricou um contrato até junho de 2025 com o sexto classificado da Liga.

O técnico de 52 anos começou a temporada no banco do Estoril, mas deixou os canarinhos no final de setembro, ao fim de apenas três vitórias em oito jogos nas diversas provas.