O Vitória de Guimarães anunciou a saída imediata do treinador Álvaro Pacheco.

Técnico deixa o clube a custo zero, afirmou o presidente do clube, António Miguel Cardoso, em conferência de imprensa esta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques.

«No na noite de ontem [terça-feira] foi-nos comunicado que o treinador apresentava a sua demissão com efeitos imediatos, o que atendendo às circunstâncias foi aceite», afirmou o dirigente, que confirmou que na base da rotura está uma reunião em Lisboa com representantes de um clube brasileiro, a 28 de abril, que não foi mantida «discreta e sigilosa», conforme havia sido acordado.

António Miguel Cardoso revela que Álvaro Pacheco teve reuniões por via digital com representantes do clube brasileiro, sem autorização do Vitória, e que abordou técnicos que fazem parte da estrutura vimaranense para o acompanharem no novo projeto.

Pacheco já não orientou o treino desta quarta-feira, em Guimarães, e segue para o Brasil a custo zero, onde o espera o Vasco da Gama. Tal como o Maisfutebol avançou, o acordo entre as partes está fechado, faltando apenas assinar contrato, o que deve acontecer muito em breve.

Recorde-se que o treinador esteve próximo de assinar com o Cuiabá, mas as negociações acabaram por não avançar devido à intransigência do clube brasileiro em esperar até ao final da época na Europa.

O técnico Rui Cunha assume interinamente a equipa principal do Vitória no último jogo da época, no próximo sábado, frente ao Arouca.