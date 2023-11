O Alverca, da Liga 3, derrotou esta sexta-feira o Vitória de Guimarães, por 4-3, num jogo particular realizado em Guimarães.

O jogo contou com 120 minutos e o avançado João Costa, do Alverca, foi o autor de três dos quatro golos da equipa, aos 20, 44 e 72 minutos, com Pedro Jesus a marcar o quarto golo aos 96 minutos. Do lado do V. Guimarães, André Silva apontou um golo aos 28 minutos, João Mendes aos 30, e Nélson Luz aos 115 minutos de jogo.

Nesta paragem para seleções, o V. Guimarães não conta com o guarda-redes Bruno Varela, ao serviço da seleção de Cabo Verde e o guardião Gui, que representa a seleção sub-18 de Portugal. Os vimaranenses reuniram jogadores do plantel principal e da equipa B, numa equipa titular composta pelo guarda-redes Rafa, pelos defesas centrais Calegari, Borevkovic e Tomás Ribeiro, pelos laterais Miguel Maga e Ricardo Mangas, pelos médios Tomás Händel, Dani Silva e João Mendes e pelos no ataque Clinton e André Silva.

Na equipa de Álvaro Pacheco jogou ainda o guarda-redes Rodrigo Morais, de 15 anos, os defesas Alberto Costa, Jorge Fernandes, Manu Silva, Tounkara e Afonso Freitas, os médios Tiago Silva, Nuno Santos e Zé Carlos e os avançados Adrián Butzke e Alisson Safira.

O V. Guimarães volta à competição a 25 de novembro, com a receção ao Länk Vilaverdense, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.