A equipa do Vitória de Guimarães partiu nesta quarta-feira para a Hungria, onde vai defrontar o Puskás Akadémia, para a Liga Conferência, sem Jorge Fernandes e André Almeida, titulares na primeira mão e que ficaram de fora dos 22 convocados.

O defesa-central, recorde-se, saiu lesionado ao intervalo no triunfo da primeira mão (3-0).

Também o médio Janvier, que entrou ao minuto 83 da primeira mão, ficou de fora da comitiva que partiu hoje do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Matous Trmal, que esteve no banco de suplentes no primeiro jogo da segunda pré-eliminatória, está de fora, após consumado o empréstimo ao Marítimo.

Para substituir os ausentes, Moreno Teixeira chamou o guarda-redes húngaro Antal Bencze e o extremo Jota Pereira, futebolistas que têm trabalhado com a equipa B, o médio Matheus Índio e o avançado Herculano.

O Vitória de Guimarães defronta o conjunto húngaros na quinta-feira, às 20h00, na Pancho Arena, em Felcsút.

A lista de 22 convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Celton Biai e Antal Bencze.

Defesas: Miguel Maga, Alberto Costa, Abdul Mumin, André Amaro, Mikel Villanueva, Ryoya Ogawa e Hélder Sá.

Médios: Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Tiago Silva e Dani Silva.

Avançados: Nélson da Luz, Rúben Lameiras, Jota Pereira, Jota Silva, André Silva, Anderson Silva e Herculano.