O Vitória de Guimarães detalhou os negócios que fez neste mercado de verão e no documento apresentado lê-se que André Almeida foi vendido por oito milhões de euros ao Valência. O clube minhoto garantiu ainda 20% de mais-valia numa futura transferência do médio.

Para além de André Almeida, cujo nome foi fortemente associado ao FC Porto, o Vitória vendeu Rochinha ao Sporting por dois milhões com 10% de mais-valia numa futura transferências.

O agora jogador do Sporting não foi, porém, a segunda maior venda do clube. Essa foi a de Gui para o Almería, transferido por cinco milhões de euros com a salvaguarda de 25% da mais-valia de futuro negócio.

No que toca a entradas, a maior contratação do Vitória foi a de André Silva. O avançado contratado ao Arouca custou um milhão de euros aos cofres vimaranenses.

Equipa A – Entradas

18-05-2022: Matheus Índio – Contrato até junho de 2025. Transferência de 50% dos direitos económicos por 250.000€.

19-05-2022: Anderson Silva – Contrato até junho de 2025. Operação que não envolve contrapartidas financeiras, com o Vitória a ficar com 100% dos direitos económicos do jogador.

28-05-2022: Ryoya Ogawa – Empréstimo sem custos válido até 30 de junho de 2023, com opção de compra no valor de 1.000.000€.

01-06-2022: Jota Silva – Contrato válido até junho de 2025. Transferência de 50% dos direitos económicos por 190.000€, com opção de compra de mais 20% por 100.000€.

27-06-2022: Mikel Villanueva – Contrato válido até junho de 2025. Operação que não envolve contrapartidas financeiras, com o Vitória a ficar com 100% dos direitos económicos do jogador.

15-06-2022: André Silva – Contrato válido até junho de 2026. Transferência de 25% dos direitos económicos por 1.000.000€, podendo adquirir até 80% do passe.

25-07-2022: Antoñín Cortés – Empréstimo sem custos válido até 30 de junho de 2023, com opção de compra no valor de 800.000€.

26-08-2022: Zé Carlos – Empréstimo válido até 30 de junho de 2023, pelo valor de 300.000€. O Vitória fica com opção de compra não obrigatória de 400.000€ por 50% do passe, e a possibilidade de aquisição futura de mais 25% por 400.000€.

01-09-2022: Alisson Safira – Contrato válido até junho de 2025. Transferência de 70% do passe por 350.000€.

01-09-2022: Mikey Johnston – Empréstimo sem custos válido até 30 de junho de 2023.

Equipa A – Saídas

10-05-2022: Lyle Foster – KVC Westerlo – Transferência por 1.000.000€, com 15% da mais-valia de uma futura venda.

20-06-2022: Toni Borevkovic – HNK Hajduk Split – Empréstimo até ao fim da temporada, opção de compra por 1.000.000€.

23-06-2022: Gui – UD Almería – Transferência de 5.000.000€ por 100% dos direitos económicos detidos pelo Vitória SC, com salvaguarda de 25% da mais-valia de uma futura venda.

30-06-2022: Oscar Estupiñan – Fim de contrato

30-06-2022: Ricardo Quaresma – Fim de contrato

30-06-2022: Rafa Soares – Fim de contrato

30-06-2022: Sílvio – Fim de contrato

01-07-2022: Falaye Sacko – Montpellier HSC – Empréstimo até ao fim da temporada por 500.000€, com opção de compra obrigatória por 1.300.000€ até 31-05-2023. Possibilidade de encaixe de 200.00€ mediante o cumprimento de objetivos desportivos.

05-07-2022: Luís Esteves – CD Nacional – Transferência sem custos, com o Vitória a manter 50% do passe.

06-07-2022: Rochinha – Sporting CP – Transferência por 2.000.000€, com o Vitória SC a manter 10% da mais-valia de uma futura venda.

14-07-2022: Denis Poha – Desvinculação.

22-07-2022: Bruno Duarte – Damac FC – Transferência por 600.00€, com possibilidade de encaixe de 100.00€ mediante o cumprimento de objetivos desportivos.

24-07-2022: Matous Trmal – Marítimo M. – Empréstimo até ao fim da temporada por 50.000€, com opção de compra no valor de 1.000.000€ por 90% do passe.

06-08-2022: Herculano – Empoli – Empréstimo até ao final da temporada por 150.000€, com opção de compra no valor de 450.000€. Possibilidade do encaixe de 600.000€, mediante o cumprimento de objetivos desportivos, com o Vitória a salvaguardar 20% de uma venda futura do jogador.

10-08-2022: Alfa Semedo – Al-Tai – Transferência por 800.000€, com o Vitória SC a manter 20% do passe.

25-08-2022: André Almeida – Valência CF – Transferência por 8.000.000€, com o Vitória SC a manter 20% da mais-valia de uma futura venda.

01-09-2022: Abdul Mumin – Rayo Vallecano – Transferência por 1.500.000€, com o Vitória SC a manter 50% do passe.

Equipa B – Entradas

24-06-2022: Maxwell Woledzi – Contrato válido até junho de 2025. Transferência de 100% dos direitos económicos por 100.000€. FC Nordsjælland fica com 25% da futura mais-valia de uma venda.

02-07-2022: Diogo Ressurreição – Contrato válido até junho de 2025. O jogador estava disponível para assinar, livremente, com o Vitória SC.

07-07-2022: Felipe Estrella – Contrato válido até junho de 2025. O jogador estava disponível para assinar, livremente, com o Vitória SC.

14-07-2022: João Pedro – Contrato válido até junho de 2025, com o Vitória a ficar com 70% dos direitos económicos.

16-07-2022: Geovani Júnior – Empréstimo sem custos válido até 30 de junho de 2023, com opção de compra de 300.000€ por 50% do passe. Caso o Vitória SC acione a opção de compra, o jogador ficará ligado ao clube por mais duas temporadas.

17-07-2022: Jin-Young Yuk – Contrato válido até junho de 2025. O jogador estava disponível para assinar, livremente, com o Vitória SC.

30-08-2022: Alberto Soto – Contrato válido até junho de 2024, com mais uma época de opção.

01-09-2022: Sander Lemes – Empréstimo sem custos válido até 30 de junho de 2023, com opção de aquisição de 50% do passe a custo zero. Caso o Vitória SC acione a opção de aquisição, o jogador ficará ligado ao clube por mais duas temporadas.

01-09-2022: Kirill Zinovich – Contrato válido até junho de 2025. O jogador estava disponível para assinar, livremente, com o Vitória SC.

Equipa B e Sub-23 – Saídas

30-06-2022: Agostinho Mané – Fim de contrato.

30-06-2022: Alden – Fim de contrato.

30-06-2022: Diogo Cardoso – Fim de contrato.

30-06-2022: Diogo Paulo – Fim de contrato.

30-06-2022: Henrique Martins – Fim de contrato.

30-06-2022: Hugo Nunes – Fim de contrato.

30-06-2022: João Tomaz – Fim de contrato.

30-06-2022: Maga – Fim de contrato.

30-06-2022: Mário Évora – Fim de contrato.

30-06-2022: Nuno Pereira – Fim de contrato.

30-06-2022: Zié Ouattara – Fim de contrato.

30-06-2022: Pedro Silva – Fim de contrato.

30-06-2022: Rúben Marques – Fim de contrato.

30-06-2022: Ettiene Eto’o – Fim de contrato.

19-07-2022: Elias Abouchabaka – Desvinculação.

19-07-2022: Abel Jochua – Desvinculação.

19-07-2022: David Álvarez – Desvinculação.

19-07-2022: Hugo Cardoso – Desvinculação.

19-07-2022: João Pinto – Desvinculação.

19-07-2022: Pedro Cancelo – Desvinculação.

19-07-2022: Pedro Soares – Desvinculação.

08-08-2022: Sten Viidas – Desvinculação.

08-08-2022: José Botelho – Desvinculação.

08-08-2022: Gonçalo Vidazinha – Desvinculação.

08-08-2022: Florentino Jr. – Desvinculação.

01-09-2022: Iuri Tavares – Estoril Praia – Transferência sem custos, com o Vitória a ficar com 20% de futura transferência.

01-09-2022: Sérgio Dutra – Moreirense FC – Transferência sem custos, com o Vitória a ficar com 50% do passe.

01-09-2022: Rúben Cardoso – Desvinculação.

01-09-2022: David Vieira – Desvinculação.

01-09-2022: Diogo Castro – Desvinculação.

01-09-2022: Bruno Amado – Desvinculação.

01-09-2022: Jacob Maddox – Desvinculação.

01-09-2022: Easah Suliman – UD Vilfranquense – Empréstimo até ao final da temporada.